Almanya'da Türk anne ve 4 yaşındaki oğlu Ren Nehrinde ölü bulundu

Almanya'nın Köln kentindeki Ren Nehrinde yük gemilerinin, 15 Kasım pazartesi günü 24 yaşındaki Türk bir kadının cansız bedenine rastladığı ortaya çıktı. Annenin ardından 4 yaşındaki çocuğunun da dün nehirden cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.

ÇOCUĞUN BABASI GÖZALTINDA

Köln polisi bugün, annenin eski erkek arkadaşı ve çocuğun biyolojik babası olduğu belirtilen 24 yaşındaki kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, cinayet şüphesiyle tutuklama emri başvurusunda bulunduklarını duyurdu.

VÜCUTLARINDA BIÇAK DARBELERİ VAR

Kadının ve çocuğun cansız bedeninde bıçak darbeleri bulunduğu ifade edildi. Köln Savcılık Sözcüsü Ulrich Bremer, medyaya yaptığı açıklamada, "Niehl Limanı cinayet mahalli olarak görülebilir. Anne ve oğlu 14 Kasım'da zanlı ile burada görüşmüş. Nedeni bilinmiyor. Gözaltına alınan şüpheli, eylemi reddediyor ve bir avukat tarafından temsil edilecek" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet