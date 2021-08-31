Almanya'da Sudanlı aktivist Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem başlattı
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Almanya'da Sudanlı aktivist Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem başlattı

Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş - Haberler | Güncel

Almanya'da Sudanlı aktivist Napuli Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem düzenliyor.

Almanya'da Sudanlı aktivist Napuli Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem düzenliyor.

Almanya'nın mülteci politikasını protesto etmek için 2014'te Kreuzberg'te yine aynı yerde Oranienplatz'ta bir ağaca çıkarak eylem yapan Langa, bu kez Afgan sığınmacılara destek vermek için ağaca tırmandı.

Ağaca Afgan bir sığınmacıyla çıkan Langa, Afganistanlı sığınmacılara iltica hakkı verilmesini istediğini belirterek eyalet hükümetinden bu konuda devlet kabul programı talep etti.

Langa, üzerinde "herkesin kalma hakkı" yazılı pankart açarak tüm sığınmacılar için dayanışma çağrısında bulundu.

Almanya'da Sudanlı aktivist Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem başlattı
Almanya'da Sudanlı aktivist Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem başlattı
Almanya'da Sudanlı aktivist Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem başlattı
Almanya'da Sudanlı aktivist Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

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Almanya'da Sudanlı aktivist Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem başlattı - Haberler
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