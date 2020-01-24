Almanya'da silahlı saldırı: Polis en az 6 kişinin öldüğünü duyurdu
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Almanya'da silahlı saldırı: Polis en az 6 kişinin öldüğünü duyurdu

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü iddia edildi, saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

24.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:41
Almanya'da silahlı saldırı: Polis en az 6 kişinin öldüğünü duyurdu

'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldü, saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Stuttgart'ın 70 kilometre doğusunda yer alan Aalen şehri polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve olayın yaşandığı yerde çok sayıda polis ekibinin görevlendirildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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