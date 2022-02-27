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Almanya'da Rusya Karşıtı Protesto

İhlas Haber Ajansı, Sinan Karamurat - Güncel
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- Almanya'da Rusya karşıtı protesto Almanya'nın Köln kentinde, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat protesto edildi.

- Almanya'da Rusya karşıtı protesto

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat protesto edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından tüm dünya ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ederken, Almanya'nın Köln kentinde Rusya karşıtı protesto düzenlendi. Tarihi Dom Katedrali Meydanı'nda yapılan protesto gösterisine binlerce kişi katılırken, göstericiler ellerinde "Katil Putin", "Savaşa hayır" ve "NATO, hava sahasını kapat" yazılı pankartlar ile Ukrayna bayraklarını taşıdı.

Ukrayna Milli Marşı'nın okunması ile başlayan protestoda, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı konuşmalarda, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğine değinilirken, AB ülkelerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım yapması talep edildi.

Almanya'da Rusya Karşıtı Protesto

Almanya'da Rusya Karşıtı Protesto

Almanya'da Rusya Karşıtı Protesto

İhlas Haber Ajansı / Sinan Karamurat - Güncel

Protesto, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Haberler

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