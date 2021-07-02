Almanya'da hayvanat bahçesindeki panda kayıplara karıştı

Almanya'da bulunan Duisburg Hayvanat Bahçesi'nde bir panda kayıplara karıştı.

Almanya'da bulunan Duisburg Hayvanat Bahçesi'nde bir panda kayıplara karıştı.

Almanya'da bulunan Duisburg Hayvanat Bahçesi, dün akşam yaptığı açıklama ile bir pandanın kayıp olduğunu duyurdu. Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanların sabah saatlerinde Jang adlı pandayı aramaya başladıklarını bildirdi. Pandanın bulunduğu alandan nasıl ayrıldığı ise bilinmiyor.

Pandanın 50 santimetre boyunda ve 5 kilo ağırlığında olduğu açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı