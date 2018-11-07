Almanya'da Eski Nazi Gardiyanının Yargılanmasına Başlandı

Nazi Almanya'sı döneminde Polonya'daki Stutthof Toplama Kampı'nda gardiyan olarak görev yapan Johann Rehbogen'in yargılanmasına Münster kentinde başlandı.

İki hafta sonra 95 yaşına girecek Rehbogen, 1942-1944 yıllarında Stutthof Toplama Kampı'nda işlenen cinayetlere yardım etmekle suçlanıyor.

Rehbogen, Stutthof'taki gardiyanlık yıllarında 21 yaşından küçük olduğu için Münster kentinde Eyalet Gençlik Mahkemesinde yargılanıyor.

Duruşmaların, Rehbogen'in yaşlı olması ve sağlık sorunları nedeniyle günde iki saat sürmesi kararlaştırıldı.

İsrail, ABD ve Almanya'dan 17 davacının bulunduğu ilk celsede savcı, sanık hakkındaki suçlamaları okudu. Ayrıca duruşmaya gelemeyen bazı davacıların yakınlarına okutulan mektupta o döneme ait yaşanan acı ve trajedilerin dile getirildiği belirtildi.

Johann Rehbogen'in duruşmalarda hakkındaki suçlamalara cevap vereceği ancak bunu ne zaman yapacağının belli olmadığı aktarıldı.

Rehbogen'in suçlu bulunması halinde hapis cezası verilebileceği ancak ilerleyen yaşı nedeniyle hapis yatmasının beklenmediği ifade edildi.

Stutthof Toplama Kampı'nda yaklaşık 65 bin kişi öldürülmüştü.