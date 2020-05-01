- Almanya'da cuma namazı sokakta kılındı

- Almanya'da cuma namazı sokakta kılındı Almanya'nın Kuzey Renn Vestfalya eyaletinde bulunan Bielefeld kentinde yaklaşık 40 kişi sokakta cuma namazı kıldı.

- Almanya'da cuma namazı sokakta kılındı

KÖLN - Almanya'nın Kuzey Renn Vestfalya eyaletinde bulunan Bielefeld kentinde yaklaşık 40 kişi sokakta cuma namazı kıldı.

Korona virüs sebebiyle toplu ibadetlerin yapılamadığı Almanya'da Bielefeld Belediyesine sokakta toplu bir şekilde cuma namazı kılmak için başvuran kişiye olumlu cevap verildi. Sosyal mesafe kuralına uyma şartı ile 40 kişinin toplu ibadet edebileceği yönünde müsaade verilmesinin ardından, seccadelerini alan kişiler boş alanda cuma namazı kıldı.

Kaynak: İHA