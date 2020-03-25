Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
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Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Sağlık, Dünya, Güncel

Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman Meclisi'ne tam 8 yıl önce sunulan Robert Koch Enstitüsü ve çok sayıda bilim kurulunun hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda; salgının nasıl ve nereden çıkacağı, belirtileri, kaç milyon insanın etkileneceği, hangi sektörleri etkileyeceği ve ne kadar süreceği konusunda bilgilerin yer alması dikkat çekti.

25.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:36
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman Meclisi'ne tam 8 yıl önce sunulan Robert Koch Enstitüsü ve çok sayıda bilim kurulunun hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda "Mutasyona uğramış, yeni SARS-Koronavirüs, Güneydoğu Asya'daki bir hayvan pazarından çıkacak. Tüm dünyayı saracak. Ülke olarak hazırlıklı olmalıyız. Üç yıl sürecek. İki kez mutasyona uğrayacak. Aşısı üç yılda ancak bulunacak. Bir kez hastalanan, iyileşmiş olsa bile mutasyona uğramış yeni virüsten yine etkilenebilecek" ifadeleri yer aldı.

RAPORDA 8 YIL ÖNCE TÜM DÜNYAYA YAYILACAĞI YAZILMIŞ

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanlığı'nda hazırlanan "Risk Analizi ve Halkı Koruma" başlıklı raporda 'SARS CoV' virüsünün mutasyona uğrayıp 'pandemi' olacağı, tüm dünyayı etkileyeceği ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olacağı belirtiliyor.

Alman Meclisi'ne sunulan, 10.12.2012 tarihli ve 17/12051 sayılı raporda dikkat çeken bulgular ve bilgiler içeriyor. Sekiz yıl önce yapılan salgın tahminine göre, yaşlıların yüzde 10'u bu virüsten etkilenecek ve virüs üç ayrı dalga halinde yayılacak.

RAPORU KİMLER HAZIRLADI?

Robert Koch Enstitüsü başkanlığında Alman İnşaat ve Yerleşim Planı Müsteşarlığı, Halkı Koruma ve Doğal Felaketlere Yardım Müsteşarlığı, güvenlik ve bilgilendirme bölümüne bakan müsteşarlık, tarım ve beslenmeyle ilgili müsteşarlık, Teknik Yardım Ulaştırma Birimi Başkanlığı, Özel Komando Birlikleri, Alman Ordusu uzmanları ve Paul Ehrlich Enstitüsü ile birlikte hazırlanan rapor, 8 yıl önce Alman Meclisi'ne sunuldu.

ALMAN HÜKÜMETİ RAPORA UYUP SAĞLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİ

Alman hükümetinin o rapora dayanarak ülkedeki sağlık sistemini güçlendirip tüm önlemleri aldığı belirtildi. Öte yandan, bugün, Merkel'in açıkladığı tüm önlemlerin o günkü raporda aynen yer aldığı da ifade edildi.

"SARS COV MUTASYONA UĞRAYACAK"

Raporda, 'SARS CoV'un 'mutasyona uğrayıp' salgın haline geleceği belirtilirken, buna ilişkin öngörüler yer alıyor. Raporda hazırlık önerileri, çeşitli durumlara göre iyi-kötü durum senaryolarının hazırlandığı görülüyor.

İşte "Salgın-Pandemi ve Risk Analizi, MODİ-SARS'ın Mutasyona Uğramış Hali" başlıklı rapordan bölümler:

* SARS Cov'un mutasyona uğramış hali olan yeni bir virüs gelecek ve insanların bağışıklık sistemini hızla çökertecek.

* 2003 yılındaki SARS CoV'dan çok farklı olan bu virüs hızla yayılacak.

* Bu yeni bir tür virüs olacak ve SARS CoronaVirüs, H5N1-Influenza'dan daha ağır sonuçlar doğuracak.

Senaryoda, Çin'den gelen Çinliler veya Çin'e giden 6 ile 10 Almanın bu hastalığı yayabileceği ve herkesin hastalığı 10 kişiye kadar bulaştıracağı belirtiliyor.

"KONTROLÜ AIDS'DEN ZOR OLACAK"

* Burada, yeni bir salgına neden olacak virüsten bahsediyoruz.

* Her ne kadar Modi-SARS desek de, bu yeni virüs yeni bulgularla ortaya çıkacak.

* Bu yeni virüs, SARS CoV'un farklı bir mutasyonu.

* SARS CoV'dan farklı olarak insanlara çok daha hızlı yayılacak.

* Adını henüz koyamadığımız bu virüs, çok yüksek oranda ölümlere yol açacak.

* Kontrolü, AIDS'e neden olan HIV'den daha zor olacak.

"BELİRTİLER 14 GÜN İÇİNDE ÇIKACAK"

* Belirtileri açısından Modi-SARS ile SARS CoV birbirine çok benzeyecek.

* Bir insandan diğerine bulaşması 5 gün olacak.

* Virüs kapan kişide de semptomları 2 ile 14 gün arasında ortaya çıkacak.

"VİRÜSÜN BELİRTİLERİ YÜKSEK ATEŞ, KURU ÖKSÜRÜK ŞEKLİNDE OLACAK"

2012 tarihli raporda "Yeni virüsün belirtileri, yüksek ateş, kuru öksürük, hastaların çoğunda nefes darlığı, röntgen çekildiğinde akciğerlerde çeşitli bulgular, üşüme-titreme nöbetleri, bazen kusma hissi, baş dönmesi, kas ağrıları şeklinde olacak. Ayrıca ishal, baş ağrısı ya da vücutta çeşitli yerlerde egzama benzeri kızarıklıklar olabilir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, raporda, "Bu yeni virüs, özellikle ileri yaşlardaki ve kronik hastalığı olanlarda yüzde 10'lara kadar varan ölümlere neden olabilecek. Çocuk ve gençlerde ölüm oranları yüzde 1'in altında kalacak. Gençler ve sağlıklı insanlar bir haftada bunu atlatacak, ancak yaşlıların tedavileri 60 günü bulabilecek" denildi.

"VİRÜS GELDİĞİNDE İLACI OLMAYACAK"

Raporda şu ifadeler yer aldı:

* Virüs kişiden kişiye, damlacıklar, partiküller ya da dokunma ile geçebilecek.

* O geldiğinde, onan için bir ilaç henüz bulunmamış olacak.

* Bir aşı ancak ilk virüsten 3 yıl sonra geliştirilebilecek.

* İnsanların kendilerini koruması için hijyen kurallarına dikkat etmesi, gerekli yerlerde eldiven kullanması, koruma gözlüğü ve maske takması gerekiyor.

* Hastalık özellikle, aile içindeki temaslar, virüsü taşıyan kişilerin çevresinde bulunmak, toplu taşıma araçlarını kullanıyor olma, iş yerleri ve izin zamanlarında insanlardan insanlara bulaşacak.

* Salgın tüm dünyaya yayılacak.

* Almanya'ya gelmesi ise fuarlar ve üniversiteleri ziyaret eden yabancı öğrencilerle olacak.

Raporda, yeni virüsün SARS benzeri olacağı ama 2003 yılındaki SARS'tan büyük farklılıklar göstereceği, sağlık sistemini derinden sarsıp sınırları zorlayacağı belirtiliyor.

Öte yandan bunun, SARS virüsünün mutasyona uğraşmış hali olacağı ve şimdilik "Modi-SARS" diye tanımladıkları aktarılıyor.

"ASYA'DAKİ BİR HAYVAN PAZARINDAN ÇIKACAK"

Tam bilimsel verilerle hazırlanan raporda şöyle denildi:

* Bu salgına neden olan virüs, Güneydoğu Asya'dan, vahşi hayvan satılan pazarlardan yayılacak ve insanlara geçecek.

* Hayvanlar bu virüse karşı bağışık olacak çünkü, zaten kendi bağışıklık sistemleri bunu tanıyor.

* Evde beslenen kedi ve köpekler bundan etkilenmeyecek veya yayılmasında etkili olmayacak.

* Ancak insanlar arasında çok hızlı şekilde yayılacak.

HANGİ DALGA, KAÇ GÜN SÜRECEK?

* Modi-SARS (mutasyona uğramış SARS) virüsün ilk dalgası 1 gün ile 411 gün sürecek.

* Bu dalgada 29 milyon kişi virüs kapacak.

* İkinci dalga 462 ile 692 gün aralığında olacak.

* Burada 23 milyon Almanın virüsten etkileneceği hesaplanıyor.

* Üçüncü dalga ise 693 günden başlayıp 1052 güne kadar uzayabilecek.

* Bu da 26 milyon kişiyi etkileyecek.

* Bazı kişiler iki ya da üç dalgadan da etkilenmiş olacak.

"ÖNLEM ALINMAZSA 7.5 MİLYON ÖLÜM"

* Yaşlı insanlarda ölüm oranı, yüzde 50'yi bulabilir.

* Üç dalga, 7.5 milyona yakın Almanın hayatına mal olabilir.

* Bunun için tüm hastanelerde ve her yerde önlemler alınmalı, kişiler kendilerine daha etkin koruyucu önlemler almalıdır.

Raporda hükümete ve yetkililere nasıl önlemler alacakları, hangi yasalarda değişikliklere gidilmesi gerektiği belirtiliyor.

İlgili bölümler "Alınması gereken önlemler", "Aşama aşama yapılacak işler ve bunların yönetmelikleri", "Ekonomik alandaki işlemler" başlıklarıyla sıralandı.

Hastalık başladığında halkın hızlı derecede bilgilendirilmesi, alınması gereken önlemler ve hijyen kuralları yeniden hatırlatılırken, ilk aşamada halkın yüzde 8'inin bundan etkileneceği vurgulanıyor.

HANGİ SEKTÖR NE KADAR ETKİLENİR?

Virüsün ne gibi etkiler yapacağı; çeşitli sektörlerin Alman halkına daha ne kadar hizmet verebileceği, yeterlilik oranları, ekonominin nasıl bir seyir izleyeceği de raporda senaryolarla işleniyor.

Ayrıca, raporda hava trafiğinin durma noktasına geleceği; deniz taşımacılığında yolcu değil ama yük taşımacılığının devam edeceği; gaz, kalorifer yakıtı ve elektrikte sıkıntı olmayacağı; iletişimde sorun yaşanmayacağı; tren taşımacılığının azalacağı; trafik yoğunluğunun düşeceği; evlere paket servislerinin artacağı tahmin edilmiş.

Ek olarak raporda rakamlar çok yüksek ve beklentilerin üzerinde olursa, sağlık sisteminin çökeceği, doktor ve hemşire sıkıntısı yaşanacağı belirtiliyor.

Şu anda ülkede 500.000 yatak kapasitesi olduğu, bunun da ağır pandemiyi kaldıramayacağı belirtilen raporda aynı anda 4 milyon kişinin hasta olması halinde büyük sorunlar yaşanacağı vurgulanırken, önlemler için sinyaller veriliyor.

Özellikle ilaç, kişisel korunma malzemeleri, dezenfeksiyon malzemeleri konusunda büyük talepler olacağı, 8 yıl önceden öngörülmüş.

"SU VE YİYECEK SIKINTISI OLMAYACAK"

Ülkelerde su ve atık su sıkıntısı olmayacağı, yiyecek temininde de çok çeşitlilikten dolayı problemler görülmediği vurgulanıyor.

Raporda bankaların, borsanın, sigortaların, finans danışmanlarının, hükümetin ve meclisin kısıtlı ve zorunlu işlerde de olsa çalışmalarını sürdürebileceği belirtiliyor.

Medyanın ise çalışmalarına devam edeceği, bazı alanlarda daha fazla yoğunlaşacağı ancak kültür, spor ve sanat gibi alanlara daha az eğileceği de öngörüler arasında yer aldı.

MERKEL HÜKÜMETİ BU RAPORU UYGULADI

Merkel hükümetinin, 8 yıl öncesinden hazırlanan bu raporlar doğrultusunda önlemlerini aldığı belirtilerek hastaneler buna göre güçlendirildiği aktarıldı.

Sağlık sisteminin pandemiye hazırlandığı ifade edilirken Almanya'nın şu an için coronanın hızını kesmesinde, Meclis'e sunulan bu "Bilimsel öngörü ve senaryo çiziminin" etkisinin büyük olduğu belirtildi.

Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış

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8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış

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Haber Yorumları (4)
.: pazardan çıkacak dedi film koptu bende :D
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NURİ: kaynak? neyse bişey derdim ama demiycem. İnsanları medya olarak paniğe sizler sürüklediniz. Keşke bu panik havasını sigara için de yapsadınız. Bilmem biliyormusunuz ama senede 87 bin kişi kendi tercihi yüzünden ölmekte. Sigara yasaklansın diye bir kampanya yapmadınız. 8 sene önce almanya biliyormuş muş da fln filan. ee madem biliyordu neden bir çalışma başlatmadı ilaç için? neden ekonomisi resesyona gidiyor bu virüsten ötürü. anca korku yayın. Kaynak nedir? bu yazımı da paylaşmazsınız siz ama
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ESKİCİİ: bunlar asparagas kehanetler dalgası gibi büyüyor.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
AMİN: Tüm dünyayı neden uyarmadılar. Allah cezalarını versin
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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