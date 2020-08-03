Almanya'da 153 bin öğrenci bugün ders başı yaptı
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Almanya'da 153 bin öğrenci bugün ders başı yaptı

Almanya'daki Mecklenburg Vorpommern eyaletinde korona virüs salgını gölgesinde 153 bin öğrenci bugün ders başı yaptı.

Almanya'da 153 bin öğrenci bugün ders başı yaptı
03.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:39

Almanya'daki Mecklenburg Vorpommern eyaletinde korona virüs salgını gölgesinde 153 bin öğrenci bugün ders başı yaptı.

Almanya'da korona virüs salgını nedeni ile Mart'tan bu yana okullar kapalı tutulurken, Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ise bugün yeni ders yılı başladı. Eyaletteki 153 bin öğrenci salgın tedbirleri altında ders başı yaptı. Yetkililer, okullarda 400 kişilik gruplar oluşturulacağını ve grupların birbirleri ile temasının olmayacağını aktardı. Oluşturulan 400 kişilik grupların kendi aralarında sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekmezken, diğer gruplar ile sosyal mesafeye dikkat edilecek. Yetkililer, bu gruplar sayesinde salgını belirli sınırlar içinde tutmayı hedeflediklerini açıkladı. Öğrencilerin okulda maske takması zorunlu olmazken, Eyalet Eğitim Bakanı Bettina Martin ise okul bahçelerinde maske takılması şartının getirilmesini istiyor.

Öğretmenler ve veliler endişeli

Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peter Meidinger geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hijyen taslağındaki belirsizliklere dikkat çekmiş ve okulların eğitime başlamaya hazır olmadığını ifade etmişti. Büyük bir karmaşa yaşanmasından endişe ettiklerini dile getiren Meidinger, okulların dijital olarak da yeterli altyapıya sahip olmadığını açıklamıştı. Federal Veli Konseyi Başkanı Stephan Wassmuth ise yaptığı açıklamada, yaşanacak yeni bir salgın nedeni ile okulların tekrar kapanabileceğini ifade ederken, yeni eğitim döneminde hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmeyeceğinin altını çizdi.

Diğer eyaletlerde okullar ne zaman açılıyor?

Ülkedeki diğer eyaletlerde ise okullar Hamburg'ta 6 Ağustos'ta, Berlin, Schleswig-Holstein ve Brandenburg 10 Ağustos'ta, Hessen, Saarland ve Rheinland-Pfalz'ta 17 Ağustos'ta, Bremen, Saksonya-Anhalt ve Aşağı Saksonya'da 27 Ağustos'ta, Saksonya ve Thüringen'de 31 Ağustos'ta, Bavyera'da 8 Eylül, Baden-Württemberg'te 14 Eylül'de açılacak. Saarland, Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki okullarda maske takma zorunluluğu bulunmazken, Saksonya-Anhalt eyaletinde ise durum netlik kazanmış değil.

Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde okullar 12 Ağustos'da açılacak ve maske takmak zorunlu olacak. Eyalet Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer yaptığı açıklamada, tatilden dönenlerin getireceği salgın dalgasına karşı dikkatli olunmasını isterken, diğer eyaletlere kıyasla daha fazla önlem aldıklarını dile getirdi. - KÖLN

Kaynak: İHA

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