Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü. Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce darbeci Hafter'i kabul etmesi dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i Berlin'de kabul etti. Merkel görüşmede Libya'daki soruna askeri çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hafter'i başkent Berlin'de kabul etti. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in görüşmede Libya'daki ihtilafın "askeri yollarla çözülemeyeceğini" söylediğini duyurdu. Merkel görüşmede ayrıca "Berlin Konferansı'nda alınan kararlara uygun bir biçimde ateşkesin ve siyasi süreçte ilerlemenin sağlanmasının gerekli olduğunu" belirtti.

MACRON TARAFINDAN DA KABUL EDİLDİ

Hafter, pazartesi günü de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmişti. Hafter'e bağlı askeri güçler Libya'nın güneyi ve doğusunu kontrolü altında tutuyor. Hafter'e Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri destek veriyor. Türkiye ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin en büyük destekçileri arasında yer alıyor.