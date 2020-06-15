Alman turistler aylar sonra ilk kez Mallorca'ya uçtu Alman turistleri taşıyan uçak, koronavirüs salgınının ortaya çıkışından aylar sonra ilk kez İspanya'ya bağlı Balear Adaları'na gitmek üzere havalandı.

Alman turistleri taşıyan uçak, koronavirüs salgınının ortaya çıkışından aylar sonra ilk kez İspanya'ya bağlı Balear Adaları'na gitmek üzere havalandı. İlk uçuş, Almanya'nın Düsseldorf kentinden hareketle Palma de Mallorca kentine yapıldı. View on euronews Kaynak: Euronews.com