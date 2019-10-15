Alman kulübün kadro dışı bıraktığı Enver Cenk Şahin Başakşehir'de idmanlara çıkacak

15.10.2019 15:12

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin eski kulübü Medipol Başakşehir ile idmanlara çıkacak.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Enver Cenk'in ocak ayına kadar Medipol Başakşehir ile antrenmanlarını yapacağını belirtti. Gümüşdağ, Şahin'in istemesi halinde ocak ayından sonra da takımda kalabileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle