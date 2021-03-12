Alkuş ailesinin acı günü

Erzurum Barosu avukatlarından Uğur Alkuş'un babası Celal Alkuş bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Erzurum Barosu avukatlarından Uğur Alkuş'un babası Celal Alkuş bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Erzurum'un tanınmış ve sevilen esnaflarından olan Celal Alkuş'un cenazesi bugün Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Baro Başkanı Avukat Talat Göğebakan, kamu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, avukatlar, basın mensupları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı