Alkolün etkisiyle denize düştü, kurtarılınca yine alkol istedi

27.08.2019 03:25

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine gemi ile gelen Aehnc Onerobny Denis (40) aldığı alkolün etkisi ile denize düştü. Denis, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarılırken, kıyıya çıkar çıkmaz yine çevredekilerden alkol istedi.

Olay, ilçeye bağlı Uzunkum Caddesi sahilinde meydana geldi. İlçeye gemi ile gelen Rus asıllı Aehnc Onerobny Denis, arkadaşları ile birlikte sahil bandında alkol aldığı sırada denize düştü. Aehnc Onerobny Denis'i çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları denizden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadılar. İhbar üzerine olay yerine Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aehnc Onerobny Denis'i denize uzattıkları merdivenle kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aehnc Onerobny Denis, kendisinin iyi olduğunu söylemesi üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Aehnc Onerobny Denis, kendisine gelir gelmez arkadaşlarından ve çevresindeki kişilerden yine alkol bulmalarını istedi. Bu isteği gerçekleşmeyen Denis, üzerindeki ıslak elbiseler ve arkadaşları ile birlikte sahilden uzaklaştı.

Kaynak: DHA