Son dakika haberleri! Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Gelen son dakika haberine göre Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler Edirne'de yapılan uygulamada telefonla yarım saat konuşan alkolü sürücü polis ekiplerini oyalayıp, Alkolmetreye üflememek için dakikalarca direnerek polislere zor anlar yaşattı.

EDİRNE (İHA) - Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler

EDİRNE - Edirne'de yapılan uygulamada telefonla yarım saat konuşan alkolü sürücü polis ekiplerini oyalayıp, Alkolmetreye üflememek için dakikalarca direnerek polislere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler ise ceza yememek için cam filmlerini kendi elleriyle söktüler.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde araçlarının camlarında cam filmi bulunan ve alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Polis ekipleri, şüphelendikleri otomobilleri durdurdular. Alkolü olarak direksiyon başında denetime yakalanan bir sürücünün Alkolmetreye üflenmesi istendi. Uyanık sürücü, Alkolmetreyi görünce yarım saat telefonla konuşarak, polisleri oyalamak istedi.

Telefonu kulağına tutup dakikalarca konuşan sürücünün oyaladığını gören polis ekipleri duruma müdahale ettiler. Alkolmetre yöneltilen sürücü, yavaş yavaş üfleyerek ekipleri oyalamaya çalıştı. Ekiplere zor anlar yaşatan sürücü, en sonunda ceza yemekten kaçamayacağını anlayınca sonunda ikna oldu. Dakikalarca polis ekiplerine zorluk çıkartarak Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye bin 823 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise daha önceden el konulduğu öğrenildi. Sürücünün otomobili ise çekici yardımıyla uygulama noktasından kaldırıldı.

Ayrıca Alkollü olarak araç kullanan bazı sürücüler ise polis ekiplerini görünce geri dönüp kaçmak istedi. Kaçmak isteyen sürücüler yakalanınca ceza yemekten kurtulamadılar.

"Ceza yememek için cam filmlerini söktüler"

Durdurulan araçların bazılarında ise cam filmi vardı. Ekiplerin cam filminin yasak olduğunu ve para cezası bulunduğunu hatırlatmalarının ardından, bazı sürücüler cam filmi cezası yememek için araçlarının camlarındaki filmleri elleriyle söktü.

MB-