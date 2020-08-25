Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı
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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil iki kişiye çarptıktan sonra park halindeki 3 aracı biçti. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

25.08.2020 00:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:42

Adana'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 2 kişiye ardından park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULAN ÇİFT YARALANDI

Kaza, akşam saatlerinde, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78142 Sokak'ta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 01 KY 238 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sokakta yürüyen Sevim ve Hasan Şimşek çiftine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çift yaralandı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı

PARK HALİNDEKİ 3 ARACA ÇARPTI

A.Y. otomobille daha sonra park halindeki 34 DBE 235, 01 BLN 27 ve 09 HR 352 plakalı otomobillere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı Şimşek çifti kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, alkollü olduğu iddia edildi.

Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı

Kaynak: DHA

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