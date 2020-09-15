Alkollü şahıs, elektrik altyapısı için açılan kanala düştü
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Alkollü şahıs, elektrik altyapısı için açılan kanala düştü

Başkent Ankara'da alkolü olduğu söylenen bir kişi, elektrik altyapısı için açılan kanalın içine düştü. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı.

Alkollü şahıs, elektrik altyapısı için açılan kanala düştü
15.09.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:32

Başkentte alkolü olduğu öne sürülen bir kişi, elektrik altyapısı için kazılan kanalın içine düştü.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Umut Sokak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, elektrik altyapısı için açılan kanala düştü. Vatandaşın kanala düştüğünü gören vatandaşlar ve çevre esnafı, şahsı kurtarmak için seferber oldu.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Çevredeki eczanelerden şahıs için oksijen tüpü getirildi. Kimi vatandaş ise adamın başını yaslaması için yastık gönderdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

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