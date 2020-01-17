Alkollü kadın, hamburgecinin camlarını kırdı
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Alkollü kadın, hamburgecinin camlarını kırdı

ADANA'da ismi açıklanmayan alkollü bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait hamburgercinin camlarını taşla kırdı.

17.01.2020 06:27 | Son Güncelleme: 17.01.2020 06:28

ADANA'da ismi açıklanmayan alkollü bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait hamburgercinin camlarını taşla kırdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Gece gürültüyle uyanan vatandaşlar, pencereden dışarıya baktıklarında bir kadının hamburgercinin camlarını taş atarak kırdığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, alkollü olduğu belirtilen kadını gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan kadının, hamburger restoranının sahibinin eski sevgilisi olduğu iddia edildi. Olayı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmeyen kadın ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Alkollü kadın, hamburgecinin camlarını kırdı
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