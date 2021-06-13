Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır 3 yaralı
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Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla atan araç hurdaya döndü.

Gaziantep'te şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla atan araç hurdaya döndü. Araçta bulunan 3 kişiden biri ağır ikisi hafif yaralanırken kaza sonrası araç içinde bulunan boş bira şişeleri yola savruldu.

Kaza, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun Doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde seyahat eden M.D., S.D. ve R.O.'yu taşıyan 61KC880 plakalı Wolkswagen marka otomobil, şoför M.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı yan şeride geçti. Yol kenarındaki toprak alana savrulan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Ersin Arslan ile Şehitkamil Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaşanan kazanın ardından trafik polis kontrolünde sağlandı. Karayolları ekibi kaza sonrası yola akan benzinin araç kaymalarına sebebiyet vermemesi için yola kum döktü.

Yaralı yakınına kötü haberi polis verdi

Olay yerine gelen trafik polisi yaralılardan birinin telefonunu ısrarla arayan yakınına kötü haberi kendisi verdi. Telefonu açan polis, arayan yaralı yakınına kazayla ilgili durumu aktardı. Yaralının durumunun iyi olduğunu belirten polis, yaralı yakınının panik olmaması için büyük çaba sarf etti. - GAZİANTEP

Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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