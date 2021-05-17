ALKOL ALDIKTAN SONRA BİRBİRLERİNİ BIÇAKLAMIŞLAR

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, alkol aldıktan sonra kavga eden iki arkadaştan Mehmet Kızılkaya (30) hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, alkol aldıktan sonra kavga eden iki arkadaştan Mehmet Kızılkaya (30) hayatını kaybetti. Olayda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Hakan Güler ççıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Mayıs Perşembe günü saat 21.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı Mevkii 212 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Kızılkaya'ın hayatını kaybettiği ve Hakan Güler'in yaralandığı bıçaklı kavgada polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, Kızılkaya'yı öldüren kişinin Hakan Güler olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisinin ardından taburcu olan Güler ekiplerce gözaltına alındı.

ALKOL ALDIKTAN SONRA KAVGA ETMİŞLER

Başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Kızılkaya ve Hakan Güler alkol aldıktan sonra tartışmaya başladığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki arkadaşın birbirini bıçakladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Hakan Güler adliyeye sevk edildi. Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı