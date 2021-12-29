Aliye Uzunatağan'a sürpriz doğum günü

Yapımcılığını Life is a Movie Film Prodüksiyon Kazım Çarman, Hasan Bilmeç ve Ökkeş Sevimli'nin yaptığı, yönetmenliğini Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün üstlendiği, senaryosunu Nihat Behram'ın kaleme aldığı "Elif Ana" filminin çekimleri Adana'da devam ediyor.

Filmin çekimi sırasında, sete sürpriz bir doğum günü pastası getirildi. 70 yaşına giren oyuncu Aliye Uzunatağan'ın doğum günü kutlandı.

Usta oyuncu, "Çok duygulandım. Böyle bir sürprizi beklemiyordum" diyerek set ekibine teşekkür etti.

Aliye Uzunatağan, "70 yaşına girdim. Genelde doğum günlerimi hep film setlerinde kutladım" dedi.