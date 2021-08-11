Aliye Uzun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aliye Uzun'un hayatı ve biyografisi!
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Aliye Uzun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aliye Uzun'un hayatı ve biyografisi!

Aliye Uzun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aliye Uzun'un hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aliye Uzun geliyor. Peki, Aliye Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aliye Uzun'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Sosyal medyada ve gündemde yer alan isimler arasında Aliye Uzun gelmektedir. Aliye Uzun'un hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Aliye Uzun kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar sizlerle...

ALİYE UZUN KİMDİR?

Aliye Uzun'un resmi web sitesi üzerinde yer alan biyografisi şu şekilde:

"1979 yılında Ankara'da doğdum.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Teknolojileri bölümünden Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisi olarak mezun oldum.

2014 yılında Londra St. Giles Scholl'da İngilizce eğitimi aldım.Bir dönem Londra'da yaşadım.

2009-2017 yollları arasında yayıncılık yaptım. Aliyes Magazine ve Business Woman dergilerim tüm Türkiye'de ve KKTC'de satıldı. Yaysat ve Turkuaz dağıtım firmaları ile çalıştım.

Yayıncılığını yaptığım için iş dünyası, dünya siyasi yöneticileri ve çeşitli sektörlerin ileri gelenleri ve yöneticileri ile tanışma fırsatım oldu. Zaman içerisinde yayıncılık hayatım uluslararası danışmanlık sektörüne kaydı.

Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Latin Amerika, Afrika ve birçok yurtdışı ticari gezilerine katılma firsatı buldum. Araştırma ve iş geliştirme temalı birçok ziyaretlerde bulundum. Daha sonra TiM ve birçok dernekle birlikte ziyaretlere katıldım ve araştırmalar yapma fırsatı buldum.

Latin Amerika, USA , Afrika'da 15 ülke, Ortadoğunun hemen hemen tüm bölgeleri , Güney Kore, Avrupa'da birçok ülkeye ticari danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Türkiye'de ve Dünyada üst mevkilerde olan birçok büyük firmanın referansları arasındayız.

Birçok firma ve holdinge iş geliştirme ve yurt dışı fırsatları üzerine danışmanlık yapmaktayım. Asıl amacım ise Türkiye ile iş birliklerini geliştirip hem Türkiye'nin, hem de bize ihtiyacı olan mağdur ülkelerin kalkınmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmaktır."

Ali Uzun doğum tarihi : 1979

Ali Uzun nereli : Ankara

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Aliye Uzun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aliye Uzun'un hayatı ve biyografisi! - Haberler
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