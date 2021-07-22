Alışveriş merkezlerinde bayram günü turist yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alışveriş merkezlerinde bayram günü turist yoğunluğu

Alışveriş merkezlerinde bayram günü turist yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nda Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde turistler uzun kuyruk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde turistler uzun kuyruk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'un boşalmasını fırsat bilen turistler, alışveriş merkezlerine akın etti. Bayramın ikinci günü Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezine akın eden turistler, AVM girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sahil kesiminde yer alan AVM'ye girmek isteyen turistler dakikalarca AVM girişinde sıra bekledi. Dakikalar sonra alışveriş merkezine girmeyi başaran turistlerin yoğunluğu alışveriş merkezinin içerisinde de devam etti. O anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Metrobüs yolunda şaşırtan görüntü! Aşırı sıcaktan dolayı asfalt eridi
Metrobüs yolunda şaşırtan görüntü! Aşırı sıcaktan dolayı asfalt eridi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ali Babacan Mustafa Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Seda Sayan Demet Akalın
Spor Arda Turan Aytaç Kara Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alışveriş merkezlerinde bayram günü turist yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 09:11:36. #1.15#

title