Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Suudi Arabistan'da, alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tutuklanan adam, başkalarının hayatını tehlikeye attığı için idam cezası ile yargılanabilir.

Suudi Arabistan'da yabancı uyruklu bir kişi, gittiği markette alışveriş arabası ve market kapısına tükürdüğü için tutuklandı. Tutuklandıktan sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan adam, başkalarının hayatını tehlikeye attığı gerekçesi ile idam cezası alabilir.

"MARKETE GİDEN HERKES EN KISA SÜREDE TEST YAPTIRMALI"

Suudi yetkililer, adamın ziyaret ettiği markete giden herkesi en kısa süre içinde test yapmalarını istedi. Güvenli kmareası görüntülerine bakan polis aynı adamın başka yerlere gidip gitmediğini araştırıyor.

Adamın yargılamasını yapan savcılık yetkilileri, adamın koronavirüs belirtileri olduğunu bildiği halde bu şekilde davranarak başkalarının hayatını tehlikeye attığını, ağır bir şekilde cezalandırılacağını hatta cezanın idam olabileceğini söyledi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, VAKA SAYISI 1012'YE YÜKSELDİ

Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 1012'ye yükseldi.