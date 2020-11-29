Alişan ve Demet Akalın'a büyük tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Alişan ve Demet Akalın'a büyük tepki

29.11.2020 13:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:09
Alişan ve Demet Akalın'a büyük tepki

Sosyal medyada Alişan ve Demet Akalın'ın bu görüntülerine tepki yağdı. Korona virüsle mücadele kapsamında restoranlara müşteri alınması yasağı şarkıcılar Alişan ve Demet Akalın için hiçe sayıldı.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan önlemler Türkiye'de de sıklaştırıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde kafe ve restoranlar paket servis dışında hizmete kapatıldı. Şanlıurfa'ya giden Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte yayınladığı bir videoda ise yasakların çiğnendiği görüldü.Kuralları çiğneyen Demet Akalın'ın, Eyyübiye'de bir restoranda yemek yediği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

DEMET ŞENER, DEMET AKALIN SORUSUNA NE CEVAP VERDİ?
DEMET ŞENER, DEMET AKALIN SORUSUNA NE CEVAP VERDİ?
Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti
Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti
Demet Akalın'dan Deniz Seki'yi hedef alan sözler!
Demet Akalın'dan Deniz Seki'yi hedef alan sözler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Kenan Işık Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Samatta Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alişan ve Demet Akalın'a büyük tepki - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 13:10:19. #1.15#
title