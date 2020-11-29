Alişan ve Demet Akalın'a büyük tepki
29.11.2020 13:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:09
Sosyal medyada Alişan ve Demet Akalın'ın bu görüntülerine tepki yağdı. Korona virüsle mücadele kapsamında restoranlara müşteri alınması yasağı şarkıcılar Alişan ve Demet Akalın için hiçe sayıldı.
Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan önlemler Türkiye'de de sıklaştırıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde kafe ve restoranlar paket servis dışında hizmete kapatıldı. Şanlıurfa'ya giden Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte yayınladığı bir videoda ise yasakların çiğnendiği görüldü.Kuralları çiğneyen Demet Akalın'ın, Eyyübiye'de bir restoranda yemek yediği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin