Alişan ve Demet Akalın'a büyük tepki

Sosyal medyada Alişan ve Demet Akalın'ın bu görüntülerine tepki yağdı. Korona virüsle mücadele kapsamında restoranlara müşteri alınması yasağı şarkıcılar Alişan ve Demet Akalın için hiçe sayıldı.