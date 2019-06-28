"İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediği iddia edilen Alişan'dan açıklama geldi
Ünlü şarkıcı Alişan'ın "Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum." dediği iddia edilmişti. Alişan'dan o iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından bir sosyal medya kullanıcısı şarkıcı Alişan'ın "Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediğini iddia etmişti. Tepkilerin ardından Alişan'dan o iddialara yanıt geldi.
"YARGI YOLUYLA HESAPLAŞACAĞIM"
Alişan sosyal medya kullanıcısının bu iddiaları üzerine kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hukuk yoluna başvuracağını söyledi: "Birisi bir yalan atıyor ortaya, ama işin daha vahimi ona inanıp da beni itham edenlerin hepsi okumuş ,mürekkep yalayıp yutmuş, son derece zeki!! İnsanlar… Yalana inanmak isteyenler inanmaya devam etsin... Ama hakaret eden herkesle yargı yoluyla hesaplaşacağım" diyerek iddiaları yalanladı.
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Adam seçimi alnının akıyla, hakkıyla kazandı.. Hemde kimseyi dislamadan, kavga etmeden, ayristirmadan sakince, akıllıca herkese saygı göstererek kazandı.. Cumhur ittifakı seçmenleri bile içten içten sevdiler... Bu ülkenin bu kucaklayıcı ve barış diline çok ihtiyacı vardı bunu başardı... Sevmeyebilirsiniz, oy vermemiş olabilirsiniz ama saygı duymanız gerekiyor bence..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ilerki zamanlarda görürüz alicim bizim millet balık hafızalıydı ama artık fil hafıza moduna geçti filler hiç bir şeyi unutmaz canım onuda geçtim sen kimsin şarkıcı mı sanatçımı desem olmaz tırtmasyon bir şahsiyetsin sen başka bir ülkede yaşasaydın senden bulaşıkçı bile olmazdı senin vasfın ne biraderCevap Yaz Yayından Kaldır
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sen kimsin de ekrem başkan benim başkanım değil diyeceksin zibidiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu tip kim be tanıyan varmı boş boş konuşuyor ucuzCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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EKREM BASKAN DIYECEKMISIZ YAV HECevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir