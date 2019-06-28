"İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediği iddia edilen Alişan'dan açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından bir sosyal medya kullanıcısı şarkıcı Alişan'ın "Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediğini iddia etmişti. Tepkilerin ardından Alişan'dan o iddialara yanıt geldi.

"YARGI YOLUYLA HESAPLAŞACAĞIM"

Alişan sosyal medya kullanıcısının bu iddiaları üzerine kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hukuk yoluna başvuracağını söyledi: "Birisi bir yalan atıyor ortaya, ama işin daha vahimi ona inanıp da beni itham edenlerin hepsi okumuş ,mürekkep yalayıp yutmuş, son derece zeki!! İnsanlar… Yalana inanmak isteyenler inanmaya devam etsin... Ama hakaret eden herkesle yargı yoluyla hesaplaşacağım" diyerek iddiaları yalanladı.