Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
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Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?

Ünlü şarkıcı Alişan'ın programına konuk olan Yaşar İpek, yeni şarkısını Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiğini söyledi. Bunun üzerine konuşan Alişan ise "Beleş mi aldın karıyı" diyerek izleyicilerin tepkisini çekti.

13.08.2020 08:36 | Son Güncelleme: 13.08.2020 08:50

Sanat dünyasının iki yakın dostu Alişan ve Demet Akalın, Star TV ekranlarında Sabah Sabah isimli program yapmaya başladı. Dün üçüncü bölümüyle ekrana gelen programda Alişan ve Yaşar İpek arasındaki diyalog izleyenleri şaşkına çevirdi.

"BELEŞ Mİ ALDIN KARIYI?"

Survivor yarışmacıları Evrim Keklik, Yasin Obuz ve şarkıcı Yaşar İpek'in konuk olduğu programa sunucu Alişan'ın yaptığı gaf damga vurdu. Yeni şarkısından bahseden Yaşar İpek, Sezen Aksu'nun parçayı kendisine armağan ettiğini söyledi. Bu sözler üzerine şaşkına dönen sunucu Alişan, "Yemin et... Beleş mi aldın. Beleş mi aldın karıyı. Hakikaten beleş mi aldın" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın bu sözleri ise sosyal medyada kısa sürede yayılınca tepki çekti. Star TV ise o anları internet sitesine sansürleyerek yükledi.

Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
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