Alina Boz'un reklam filminden kazandığı para dudak uçuklattı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz, Duru'nun reklam yüzü oldu. Boz'un reklam filminden aldığı ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Paramparça dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Alina Boz, şu sıralar Burak Deniz ile birlikte başrolünü paylaştığı Maraşlı dizisinde boy gösteriyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yer aldığı projelerde gösterdiği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren güzel oyuncu rekor bir reklam anlaşmasına imza attı.

1 MİLYON TL KAZANDI

Duru markasının yeni reklam yüzün olan Alina Boz'un bu reklam anlaşmasından 1 milyon TL kazandığı öğrenildi. Çekimleri geçtiğimiz hafta Bursa'da yapılan reklam filmi, önceki gün yayına girdi.

Güzel oyuncunun yaz boyunca Duru markasının farklı reklam filmlerinde yer alacak.

Kaynak: Snob Magazin