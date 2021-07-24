Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri
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Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri

Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri
Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil - Haberler | Güncel

İSTANBUL'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu.

İSTANBUL'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Bölgede çobanlık yapan Cemal Akdil, "İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım" dedi. Sultangazi'de bulunan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Neden öldükleri  bilinmeyen balıkları sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir kişi fark etti. 

"BAKTIM HER TARAFTA ÖLMÜŞLER"

Hayvanları otlatırken ölü balıklarla karşılaşan Cemal Akdil, "Hayvanlarımı otlatırken sabah su içsinler diye baraja getirdim. Bir baktım balıklar ölmüş. İlk olarak kıyıda gördüm, baktım her tarafta ölmüşler. İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım. Nedeni çöpler olabilir, tehlikeli madde atığı olabilir. Etrafta bildiğim kadarıyla fabrika yok ama kamyon ile getirilip dökülmüş de olabilir. Hafriyat falan döküyorlar genelde. Dünde geldim dün yoktu." ifadelerini kullandı. Öte yandan, baraj çevresinde piknik yapanların çöplerini bırakması ise dikkat çekti. 

(Fotoğraf)


Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri
Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri
Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri
Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri
Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil

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