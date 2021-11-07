Aliağaspor FK İzmir'den Puansız Döndü

İzmirspor 1 - 0 Aliağaspor FK

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 2. Haftasında oynanan İzmirspor, Aliağaspor FK mücadelesini İzmirspor 1-0 kazandı. Ev sahibi takımın golünü 90. dakikada Ali Helvacı attı. Son saniyesine kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve kulüp Başkanı Kamil Önal tribünden takip etti.

Yeşilyurt Sahasında oynanan karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken takımlar yakaladıkları fırsatları gole çeviremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Takımlar ikinci yarıya daha kontrollü başladı. Tempo zaman zaman düşse de her iki takım rakip kalelerde net pozisyonlar yakalamasını bildi. Maçın bitimine saniyeler kala ikinci yarıda oyuna giren Ali Helvacı, 90. dakikada İzmirspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Son dakikalarda gelen gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi. Bu sonuçla 9. Bölge 2. Grupta İzmirspor puanını 6'ya çıkarırken Aliağaspor FK 3 puanda kaldı.

HAKEMLER: Şevket Can Arslan, Erkan Akbak, İsa Korkmaz, Mehmet Can Koç

STAT: Yeşilyurt Sahası

İZMİRSPOR: Fatih Kaldan, Seyit Ahmet Arslan, Hayrettin Cengiz, Yasin Akyol, Miran Avcı, Doğukan Çınar, Hakan Aydemir (Dk 45 Celal Baver Ayaz), Murat Turan, Enes Erdal İç (Dk 87 Ahmet Faruk Kızıldağ), Tahir Türker, Musa Sinan Yılmazer (Dk 70 Ali Helvacı)

ALİAĞASPOR FK: Ali Yasin Demir, Levent Aktuğ, Alper Sürücü, Bilal Hallaçlar, Hakan Çakır, Ersin Aslantoğ (Dk 78 Barış Tenşi), Timurcan Gök, Murat Arslan (Dk 80 Sergen Ekinci), Ali Şentürk (Dk 78 Batuhan Doğrukıran), İlker Ataseven (Dk 78 Abdullah Çınar), Tayfur Emre Yılmaz

SARI KARTLAR: Dk 56 Musa Sinan Yılmazer, Dk 62 Enes Erdal İç (İzmirspor) - Dk 40 Ali Şentürk, Dk 86 Barış Tenşi ( Aliağaspor FK)

GOL: Dk 90 Ali Helvacı (İzmirspor)

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