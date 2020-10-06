Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi

06.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:32
Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ana cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ana cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgaline izin vermezken engelli rampaları önlerine park eden araç sahiplerine de uyarılarda bulundu.

Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, sokak ve caddelerdeki işgalleri önlemek adına çalışma yaptı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle ortak yürütülen çalışma kapsamında, yaya geçişlerine ve nizami parklara engel olduğu gibi görüntü kirliliğine de yol açan malzemeler belediye araçları vasıtasıyla toplandı. Aliağa'da cadde ve sokakların daha modern bir görünüme kavuşabilmesi adına kaldırım işgallerine müsaade etmeyeceklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda bulunmasına izin vermeyeceğiz. Kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu anlatıyoruz. Mevzuata aykırı hareket edenler için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38. maddesine istinaden idari işlem yapıyoruz. Kaldırım ve yol işgalleri Kabahatler Kanunu'nda kabahat sayıldığı gibi Aliağa Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde de yasak olarak belirtilmiştir" dedi. Zabıta Müdürlüğü olarak denetimleri periyodik olarak sürdüreceklerini de ifade eden Mustafa Tahir Acar, çalışmalarda kendilerine destek veren Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür etti. - İZMİR

Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi
Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi
Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi
Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi
Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Erkan Kandemir Jens Stoltenberg
Magazin Şehrazat Hatice Çarpar Erdal Beşikçioğlu Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 15:32:35. #1.15#
title