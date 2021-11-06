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Aliağa Petkim Spor Galibiyet İçin Hazırlanıyor

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Aliağa Petkim Spor Galibiyet İçin Hazırlanıyor

Aliağa'nın ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Aliağa Petkim Spor, 7. Haftada Darüşşafaka'yı konuk ediyor.

Aliağa'nın ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Aliağa Petkim Spor, 7. Haftada Darüşşafaka'yı konuk ediyor. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak mücadele saat 15. 30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranından naklen yayınlanacak.

Aliağa temsilcisi Başantrenör Can Sevim yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Mücadeleden galibiyetle ayrılarak yükselişe geçmek isteyen Aliağa Petkim Spor, 7 puanla 15. sırada yer alırken, 6 puanı bulunan Darüşşafaka 16. sırada bulunuyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. Hafta 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Program şöyle;

6 Kasım Cumartesi

13. 00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray Nef

15. 30 Beşiktaş Icrypex - HDI Sigorta Afyon Belediyesi

18. 00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

20. 15 Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ

7 Kasım Pazar

13. 00 Bahçeşehir Koleji - Büyükçekmece Basketbol

15. 30 Aliağa Petkim Spor - Darüşşafaka

18. 00 Semt77 Yalovaspor - Fenerbahçe Beko

20. 15 Anadolu Efes - Türk Telekom Spor

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