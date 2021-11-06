Aliağa Petkim Spor Galibiyet İçin Hazırlanıyor
Aliağa'nın ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Aliağa Petkim Spor, 7. Haftada Darüşşafaka'yı konuk ediyor.
Aliağa'nın ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Aliağa Petkim Spor, 7. Haftada Darüşşafaka'yı konuk ediyor. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak mücadele saat 15. 30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranından naklen yayınlanacak.
Aliağa temsilcisi Başantrenör Can Sevim yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Mücadeleden galibiyetle ayrılarak yükselişe geçmek isteyen Aliağa Petkim Spor, 7 puanla 15. sırada yer alırken, 6 puanı bulunan Darüşşafaka 16. sırada bulunuyor.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. Hafta 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Program şöyle;
6 Kasım Cumartesi
13. 00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray Nef
15. 30 Beşiktaş Icrypex - HDI Sigorta Afyon Belediyesi
18. 00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka
20. 15 Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ
7 Kasım Pazar
13. 00 Bahçeşehir Koleji - Büyükçekmece Basketbol
15. 30 Aliağa Petkim Spor - Darüşşafaka
18. 00 Semt77 Yalovaspor - Fenerbahçe Beko
20. 15 Anadolu Efes - Türk Telekom Spor