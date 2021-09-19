Aliağa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de 'mareşal' rütbesi ile 'gazi' unvanı verilişinin 100, yıl dönümü, Aliağa'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, daire amirleri, askeri erkan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gazi İslam Doğan Kılıç yaptı. Kılıç, Milli Mücadele sonrası kazanılan büyük zaferin mimarı Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ve mareşal unvanın verildiği günün 100. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Tören programı, Habaş Hamdi Başaran MTAL öğrencilerin şiiri okunması ile halk oyunları gösterisin ardın Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı marşlarıyla son buldu. Törenin ardından Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, gazilerin yanına giderek bir isteklerinin olup olmadığını sordu. - İZMİR