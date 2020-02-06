Aliağa belediyesi elektrik sarf malzemesi satın alacak

06.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:09

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, elektrik sarf malzemesi mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.



79 kalem elektrik sarf malzemesi alım işini kapsayan ihale 27 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma malların tümünü işe başlama tarihinden itibaren 40 takvim günü içerisinde Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün elektrik malzemeleri ambarına teslim edecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP'ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.



Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olduğu belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA