Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ali Turan hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali Turan kimdir? Ali Turan kaç yaşında, nereli? Ali Turan hayatı ve biyografisi!

ALİ TURAN KİMDİR?

1959'da Sivas'ta doğdu. İş adamı; Taşkent Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Aile şirketindeki görevini yürütmektedir. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldı. AK Parti İstanbul Büyü

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