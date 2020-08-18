Ali Topuz ve Orhan Birgit'in adı Çankaya'da yaşayacak Topluma kattığı değerler ile halkın sevgisini kazanmış siyasetçi, bilim insanı, sporcu, sanatçı ve gazetecilerin isimlerini park ve sosyal tesislerinde yaşatan Çankaya Belediyesi, Ali Topuz ve Orhan Birgit'in adlarını da yeni yaptığı parklarına verdi.

Topluma kattığı değerler ile halkın sevgisini kazanmış siyasetçi, bilim insanı, sporcu, sanatçı ve gazetecilerin isimlerini park ve sosyal tesislerinde yaşatan Çankaya Belediyesi, Ali Topuz ve Orhan Birgit'in adlarını da yeni yaptığı parklarına verdi.

Topluma kattığı değerler ile halkın sevgisini kazanmış siyasetçi, bilim insanı, sporcu, sanatçı ve gazetecilerin isimlerini park ve sosyal tesislerine veren Çankaya Belediyesi, Alacaatlı Mahallesi'nde 4982. Cadde boyunca uzunlamasına yapılan yeni parkına Ali Topuz adını verdi. Alt yapı ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlanan Osman Temiz Mahallesi'ndeki parka ise 2019 yılında vefat eden gazeteci ve siyasetçi Orhan Birgit'in adı verildi. Türk siyasi yaşamına önemli hizmetlerde bulunmuş olan ve 14 Ekim 2019 tarihinde 87 yaşında vefat eden Ali Topuz'un adını yaşatacak park, 6 bin 991 metrekare toplam alana kurulu. Bölgeye 3 bin 950 metrekare yeşil alan kazandıran park, bin 373 metrekare sert zemine ve 970 metrekare büyüklüğünde koşu yoluna sahip olduğu belirtildi. Ortasından geçen bir sokakla iki bölüme ayrılan Orhan Birgit parkı ise toplam 5 bin 90 metrekare alana sahip. 3 bin 335 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkta, çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve kondisyon alanı da bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA