Ali Sunal ve Eşinden Üzen Haber!
Snob Magazin - Magazin
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Oyuncu Ali Sunal'dan kötü haber geldi. Geçen yıl koronavirüsü atlatan Sunal, ikinci kez koronaya yakalandı. Eşiyle beraber atlatıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güldür Güldür Show programının moderatörü Ali Sunal geçen yıl tüm ailesiyle beraber koronaya yakalanmıştı. Hastalığı ağır atlatan ünlü oyuncu hastanelik olmuş, yeni doğum yapan kardeşi Ezo o günlerde bebeğine bile hasret kalmıştı. Ali Sunal cephesinden yeni bir haber geldi. Sunal ikinci kez koronaya yakalandı. Eşi Nazlı Sunal ile beraber hastalığa bir kez daha yakalanan oyuncu, evde karantinaya girdi. Ünlü oyuncunun hastalığı bu kez hafif atlattığı öğrenildi. Güldür Güldür Show ekibinde birkaç korona vakasının daha olduğu konuşuluyor.
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