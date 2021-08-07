Ali Sunal, kızı Narin'in yeni yaşını kutladı: Beraber yaşayacağımız her dakikayı daha büyük bir heyecanla bekliyor olacağım
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Ali Sunal, kızı Narin'in yeni yaşını kutladı: Beraber yaşayacağımız her dakikayı daha büyük bir heyecanla bekliyor olacağım

Ali Sunal, kızı Narin'in yeni yaşını kutladı: Beraber yaşayacağımız her dakikayı daha büyük bir heyecanla bekliyor olacağım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ali Sunal, ilk göz ağrısının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı: "Benim canım Nar kızım, Narinim.Zaman nasıl çabuk geçiyor.

Ali Sunal, ilk göz ağrısının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı:

"Benim canım Nar kızım, Narinim.Zaman nasıl çabuk geçiyor. Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş her anına şükürler olsun hep çok istediğim ama senle beraber hayal bile edemeyeceğim güzellikte geçen bu iki yılın. Bundan sonra da beraber yaşayacağımız her dakikayı daha büyük bir heyecanla bekliyor olacağım. İyi ki doğdun benim aşkım kızım nice güzel yaşların olsun. Her zaman kulağına fısıldadığım gibi: Seni çok seviyorum..."

Nazlı Kurbanzade ise Narin'in yeni yaşı için "Dünyanın en güzel hissini bana yasattığın için teşekkürler güzel kızım. Seni seviyorum, iyi ki dogdun Narin'im" mesajını yayınladı.

Babanne Gül Sunal, Narin'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafını "Narinim bugün iki yaşında.. Annesi, babası, anneannesi, dedesi, babaannesi, halası, dayısı farklı bir sevinç yaşadı iki yıl önce… Ömrün güzel olsun meleğim benim canımın içi" mesajıyla yayınladı.

Narin için bir mesaj da hala Ezo Sunal'dan geldi:

"Canım Narin'im, bugün 2.yaşını doldurdun. Hep böyle doğayı, hayvanları sev, içindeki neşe, güzellik, mutluluk, sevgi ve heves hiç bitmesin… Biz seni hep çok seveceğiz, her yaşında daha da çok artan bir sevgiyle… iyi ki doğdun..."

Kaynak: Hürriyet

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Ali Sunal, kızı Narin'in yeni yaşını kutladı: Beraber yaşayacağımız her dakikayı daha büyük bir heyecanla bekliyor olacağım - Haberler Magazin
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