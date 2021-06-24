Ali Sofuoğlu kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Karate Ali Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında yer alacak yerli sporcularımızın isimleri açıklandı. Birçok branşta onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Karate alanındaki başarılı isimlerden Ali Sofuoğlu kimdir merak edildi. Peki, Ali Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...

Olimpiyatlara katılacak olan oyuncularımızın listesi açıklandı. Yaz olimpiyatlarına karate alanında katılan Ali Sofuoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ali Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli?

ALİ SOFUOĞLU KİMDİR?

3 Haziran 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Ali Sofuoğlu, profesyonel karate sporcusudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Sofuoğlu, uluslararası müsabakalarda Türk sporu adına yarışmaktadır. 2018 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcumuz, bu başarısıyla Türkiye'ye bu daldaki ilk madalyasını getiren isim olmuştur.

Ali Sofuoğlu doğum tarihi : 3 Haziran 1995

Ali Sofuoğlu kaç yaşında : 26 yaşında

Ali Sofuoğlu nereli : İstanbul doğumlu

Ali Sofuoğlu mesleği ne : Sporcu (Karate)

Ali Sofuoğlu boy ve kilosu kaç : 178 cm/ 68 kg

Ali Sofuoğlu, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında karate branşında (Kata alanında) ülkemizi temsil edecektir.