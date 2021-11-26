Ali Rıza Alaboyun kimdir? Ali Rıza Alaboyun kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Alaboyun hayatı ve biyografisi!

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Ali Rıza Alaboyun, 8 Mart 1957'de Aksaray'da doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Hediye'dir.

Maden İşletme Mühendisi; İTÜ Maden Fakültesini bitirdi. Amerika'da The Pennsylvania State University'de cevher hazırlama ve mühendislik yönetiminde yüksek lisans yaptı.

MTA ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde çalıştı. Etibank Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. ETİMİNE SA Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kurul Üyeliğinde bulundu. AFS Boru Sanayi AŞ'nin Genel Müdürlüğünü yaptı.

22 ve 23. Dönemde Aksaray Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Belçika Dostluk Grubu Başkanlığı, 22 ve 23. Dönemlerde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Başkanı oldu.

Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Almanca bilen Alaboyun, evli ve 3 çocuk babasıdır.