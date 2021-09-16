Ali Murat Altunmeşe kimdir? Ali Murat Altunmeşe hayatı ve biyografisi! Ali Murat Altunmeşe kaç yaşında, nereli?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ali Murat Altunmeşe merak konusu oldu. İşte Ali Murat Altunmeşe hakkında merak edilen Ali Murat Altunmeşe kimdir, Ali Murat Altunmeşe hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Ali Murat Altunmeşe İzzet Altunmeşe'nin oğludur.

Yer aldığı bazı filmler:

Ali Baba ve 7 Cüceler 2015

Bir Don Juan Öldürmek2014

Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.

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