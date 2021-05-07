Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'nin korona virüs aşısının iki dozunu da yaptırmasına rağmen korona virüse yakalandığı öğrenildi.

Korona virüs salgınına karşı en büyük umut olarak görülen aşılama çalışmaları tüm dünyada devam ederken, aşının etkinlik oranları da tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den gelen haber, konuyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

HASTANEYE YATIRILDI

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre 1 aydan bu yana Amerika'da olan ve kısa süre önce Türkiye'ye dönerek Göcek'te tekne sezonunu açan Çiğdem Simavi'nin son yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı.

Yakınları tarafından hastaneye yatırılan Simavi'nin, korona virüs aşısının iki dozunu da yaptırmış olmasına rağmen hastalığa yakalandığı öğrenildi.

SON DURUMU AÇIKLANDI

Diğer yandan 82 yaşındaki Simavi'nin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olmadığı bildirildi. Simavi'nin aşının da etkisiyle hastalığı hafif atlatabileceği belirtildi.