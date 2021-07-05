Ali Kindap kimdir? Ali Kindap kaç yaşında, nereli?
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Ali Kindap kimdir? Ali Kindap kaç yaşında, nereli?

Ali Kindap kimdir? Ali Kindap kaç yaşında, nereli?
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Ali Kindap, jeotermal elektrik kapasitesinin 10 yılda 100 kat arttığı haberiyle gündeme geldi. Jeotermal elektrik enerjisinin 10 yılda 100 kat arttığını bildiren Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kindap'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ali Kindap kimdir? Ali Kindap kaç yaşında, nereli?

Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kindap, "Türkiye'nin her bölgesi jeotermal enerji açısından yüksek potansiyele sahip" sözleriyle jeotermal elektrik kapasitesinin 10 yılda 100 kat arttığını bildirdi. Gündeme gelmesiyle birlikte Kindap'ın hayatı merak edildi. Peki, Ali Kindap kimdir? Ali Kindap kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

ALİ KİNDAP KİMDİR?

Ali Kidnap, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversite'si Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına Gama Endüstri'de başlamış olup daha sonra Güriş Mühendislik ve İnşaat AŞ'de enerji ve altyapı projelerinde görev almıştır.

2008'de Zorlu Enerji grubuna Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

1 Ocak 2017'den itibaren Zorlu Enerji grubunun Genel Müdür'ü olmuştur.

JEOTERMAL ELEKTRİK KAPASİTESİ HAKKINDA

Ali Kidnap kimdir? Ali Kidnap kaç yaşında, nereli?
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