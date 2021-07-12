Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli, boyu kaç?
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Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli, boyu kaç?
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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz oldu. Peki Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Yıldıray Akın, Faruk Akkoyun'u yenen İsmail Koç ile Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz, final için çayıra tezahüratlar eşliğinde çıktı ve rakibini yendi. Peki, Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Doğum tarihi: Ekim 1987

Kaç yaşında: 33 yaşında

Nereli: Korkuteli

Boy: 1,97 m

Ali Gürbüz (Antalya), Türk pehlivan. 650.651. ve 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek üç kez başpehlivan unvanını kazandı. Cumhuriyet tarihinde bu başarıyı yakalayan 5 güreşçiden biridir.

2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olduysa da doping testi pozitif çıktığı için kazandığı altın kemer, başpehlivanlık unvanı ve para ödülü geri alındı.[4] 197 cm boyunda ve 125 kg ağırlığındadır.

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