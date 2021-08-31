Ali Çatalbaş kimdir, Ali Çatalbaş hangi filmlerde yer aldı?
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Ali Çatalbaş kimdir, Ali Çatalbaş hangi filmlerde yer aldı?

Ali Çatalbaş kimdir, Ali Çatalbaş hangi filmlerde yer aldı?
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Pardon filminin başrol oyuncularından Ali Çatalbaş yer aldığı film, dizi ve yapımlarla merak ediliyor. Peki, Ali Çatalbaş kimdir? Ali Çatalbaş hangi filmlerde yer aldı?

Türk sinemasının önemli isimlerinden Ali Çatalbaş, yer aldığı yapımlarla dikkatleri çekiyor. Dizi, film ve önemli yapımlarda yer alan usta oyuncu hakkında Ali Çatalbaş kimdir? Ali Çatalbaş hangi filmlerde yer aldı, gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

ALİ ÇATALBAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Aralık 1963

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: İstanbul

1963 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümünde okudu. 1986 yılında "Nöbetçi Tiyatro"ya girdi. İki yıl sonra, "İstanbul' u Satıyorum" oyunuyla, Ortaoyuncular'da profesyonel oldu ve Münir Özkul, Erol Günaydın gibi ustalarla aynı sahneyi paylaştı. Ortaoyuncular'da sahnelenen oyunların birçoğunda rol aldı. "Kötü Çocuk" isimli tek kişilik oyunu yazdı ve Ortaoyuncular'da sahneledi. Halen aynı tiyatroda, "İşsizler Cennete Gider" , "Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği" ve "Masal Müfettişi" adlı oyunlarda sahne almaktadır.

ALİ ÇATALBAŞ HANGİ FİLMLERDE YER ALDI?

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• On Kadın

• Pardon

• Son

• Kayseri Aslanı: Çin İşi

• Devrimden Sonra

• Destere

• Kolpaçino Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• Kolpaçino Bomba

• Kolpaçino 3. Devre

• Hep Yek 2

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