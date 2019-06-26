Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle yeni parti kurma çalışmalarına hız verdiği öne sürülüyor. Babacan'ın İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçiminden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede bir de dosya verdiği iddia edildi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Ali Babacan doğrudan partiden "istifa" kararını değil, partinin kurucular kurulu üyeliğinden ayrılma isteğini iletti, ayrılma gerekçelerini ise deklarasyon niteliğinde sunduğu bir dosya ile Erdoğan'a hem yazılı hem de sözlü aktardı.

YENİ PARTİDEN SÖZ ETMEDİ

Babacan, kendisinin AK Parti içinde olduğu ve hatta kabinede görev aldığı dönemden itibaren başlayarak, başkanlık sistemine geçilmesi sonrasını da kapsayacak şekilde yaşanan aksaklıklar, ekonomideki sorunlar gibi nedenleri içeren dosyadaki görüşlerini, sözlü olarak da Erdoğan'a iletti. Babacan, yeni bir partinin kurulmasından ise söz etmedi.

"HÜSRANLA SONUÇLANIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Babacan'ı dinledikten sonra, geçmiş yıllarda parti hatta parti kuranlar olduğunu ancak sonunun hüsranla sonuçlandığını anlatarak, "gittikleri yolun doğru yol olmadığı" mesajı verdi. Erdoğan, "Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı mecliste grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak bir şeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun" görüşünü iletti. Babacan ise bu sözler üzerine yorum yapmadı ancak AK Parti'den ayrılma kararlılığını vurguladı.