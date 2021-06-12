Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi
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Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi

Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini anlatan Babacan, "Eğer geçmişle ilgili özeleştiri yapmak gerekirse, konuşmadığım konularla ilgili 'keşke konuşsaydım' diyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya fenomeni ve Twitch yayıncısı Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un programına katıldı.

"KEŞKE KONUŞSAYDIM"

Kendisiyle ilgili özeleştiri yapan Ali Babacan, "Eğer geçmişle ilgili özeleştiri yapmak gerekirse, konuşmadığım konularla ilgili 'keşke konuşsaydım' diyorum" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN ATTIĞI SAĞLAM TEMELLER SAYESİNDE"

Atatürkçülük ile ilgili de konuşan Babacan, "Bu ülke bütün bu zorluklara rağmen hala ayaktaysa bu Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesindedir. Ve o ilkeler ve değerler üzerine bu ülke hala ayaktadır" dedi.

"DÖNEMİM BAŞBAKANIYLA TERS DÜŞTÜK"

Babacan ayrıca, "Ekonomi politikaları konusunda dönemin başbakanıyla sık sık ters düştük. Yanlışları en çok dillendiren bendim. Bugün herhangi bir bakanın cumhurbaşkanının karşısında bir şey açıklaması mümkün mü?" diye ifade etti.

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