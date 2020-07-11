Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusunu cevapladı. Babacan, "Bir siyasi parti varsa, o siyasi partinin genel başkanı varsa, orada da iddialı bir duruş gerekir yoksa niye bu çalışmalar yapılıyor?" diyerek cumhurbaşkanlığı için adaylığı için ilk sinyali verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin genel merkez binasında medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Babacan, bir araya geldiği gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. "Ali Babacan, cumhurbaşkanı aday olacak mı?" sorusuna da cevap verdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için, "İddialıyız" diyen Ali Babacan, diyaloga kapalı oldukları hiçbir partinin bulunmadığını söyledi.

Partisinin teşkilatlanması konusunda bilgi veren Ali Babacan, partinin 37 il başkanının belirlendiğini, teşkilatlanma süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

ALİ BABACAN'DAN İTTİFAK CEVABI



Bir gazetecinin "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna Babacan, bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi. Babacan, "Biz, güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. İdealimizdeki sistemin alt yapısını oluşturup topluma onun taahhüdünü vereceğiz. Uzmanlardan oluşan bir heyet kurduk. Anayasa çalışması için taahhüt verdik. Er ya da geç bitecek bu yönetim. Yeni Türkiye'yi konuşmamız lazım. Projeleri konuşmamız lazım. Yoksa hangi partiyle ne ittifak yapacaksınız, bunun için çok erken. Daha çok proje anlatmamız lazım." dedi.

ALİ BABACAN CUMHURBAŞKANI ADAY OLACAK MI?

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? Abdullah Gül aday olursa destekleyecek misiniz?" sorusu üzerine de Babacan, şu cevabı verdi:

"A planımız, 2020-2021'de seçim olacağı yönünde. Daha erken seçim olursa bir hafta-10 gün içinde hazırlanırız adayımızı belirleriz. Partiler arası diyalogumuz var. Diyaloga kapalı olduğumuz hiçbir parti yok. B planı olarak, erken seçim kararı alındığı zaman oturulur konuşulur. Herhalde orada iddialı bir duruş gerekir."