Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt verdi. Babacan, "Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim. Cuma namazına davet olunca gidilir" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazına davet edilmediğini açıkladı. DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk ekranlarında yayınlanan "Nedir Ne Değildir" programında gazeteciler; Nihal Bengisu Karaca, Nagehan Alçı ve Deniz Zeyrek'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AYASOFYA'DAKİ İLK CUMA NAMAZINA DAVET EDİLDİ Mİ? Nagehan Alçı'nın "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt veren Ali Babacan, "Davet gelmedi. Gelseydi giderdim. Cuma namazına davet olunca gidilir" ifadelerini kullandı.