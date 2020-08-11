Ali Baba türbesinde restorasyon yapılacak
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Ali Baba türbesinde restorasyon yapılacak

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da bulunan Ali Baba türbesi Kaynaşlı Belediyesi tarafından restore edilecek.

Ali Baba türbesinde restorasyon yapılacak
11.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:19

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da bulunan Ali Baba türbesi Kaynaşlı Belediyesi tarafından restore edilecek. Restorasyon çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanarak türbe yeni haline kavuşturulacak.

Kaynaşlı Eskiköy mahallesinde bulunan Ali Baba türbesi Kaynaşlı Belediyesi tarafından restore edilecek. Belediye Başkanı Birol Şahin, türbe çevresinde yaptığı incelemeler sonrasında, "Eskiköy mahallesinde bulunan Ali Baba türbesinde incelemelerde bulundu. Türbe çevresinde neler yapabileceğimizi belirledik. İnce bir işçilik ile restorasyon yapacağız. Önümüzdeki yıl içerisinde mescid, abdesthane, lavabo ve oturma yerleri ile ilgili planlamalarımızı yaptık. Kısa süre içerisinde yapımına başlayıp restorasyonu tamamlayıp halkımızın hizmetine alacağız" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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